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Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun - Son Dakika

Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun

28.09.2021 11:55

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu sene 38 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu halka arzlarla şirketlerimize 16,3 milyar TL'lik kaynak aktardık.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu sene 38 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu halka arzlarla şirketlerimize 16,3 milyar TL'lik kaynak aktardık. Yıl sonuna kadar bu rakamların daha da yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, finansın geleceğinin Borsa'da olduğu bilinciyle şirketleri ve yatırımcıları, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırmaya çalıştıklarını, bunun da sorumluluklarını artırdığını, bu sorumluluğu, tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde yerine getireceklerini söyledi.

Bir yandan halka arzları arttırarak şirketlere daha fazla kaynak aktarmaya çalıştıklarını, diğer yandan yabancı yatırımcılarla kurumsal iletişimi güçlendirmek istediklerini ifade eden Ergun, ayrıca sundukları finansal hizmet ve ürünleri arttırdıklarını kaydetti.

Bu sene 38 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini bildiren Ergun, şöyle devam etti:

"Bu halka arzlarla şirketlerimize 16,3 milyar TL'lik kaynak aktardık. Yıl sonuna kadar bu rakamların daha da yükselmesini bekliyoruz. Geçen sene ise 8 halka arz ile 1,1 milyar TL kaynak aktarmıştık. Geçen senelik verilerle bu senenin ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda dünya sıralamasındaki yerimiz 32'inci sıradan 18'inci sıraya yükseldi. Yıl sonuna doğru bu sıralamadaki yerimizin daha da yukarılara tırmanacağını düşünüyorum. Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, yani üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için Borsa'ya davet ediyoruz.

Borsa olarak, bu sene iş yapma modelimizi değiştirdik. Sadece başvurudan sonraki süreci değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvurudan önce, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında şirketlerimizin yanında yer alan, sıkıntılarını çözen ve destek veren bir borsayız. Amacımız, her sene ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayıda büyük şirketimizin yatırımlarını halka arz aracılığı ile finanse etmelerini sağlamaktır. Şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları uzun vadeli ucuz TL, sadece sermaye piyasalarında ve Borsa'da mevcut."

"Gururla söyleyebilirim ki dünyanın en likit borsasıyız"

Korkmaz Ergun, Borsa'ya gelme potansiyeli olan yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimi güçlendirmek için çalıştıklarını, uluslararası kuruluşlarda aktif olarak görev aldıklarını söyledi.

Dünya Borsalar Federasyonu'nun tüm alt çalışma komitelerinde görev alanları bulunduğunu, diğer dünya borsaları ile birlikte çalıştıklarını anlatan Ergun, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Borsalar Forumu'nun genel sekretaryasını yürüttüklerini de bildirdi.

Ergun, devamla şunları kaydetti:

"İslam ülkeleri ile birlikte ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Borsa'ya gelme potansiyeli olan yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimimizi güçlendirmek istiyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca, sunduğumuz finansal hizmetler ve ürünleri, piyasalarımızın derinliğini arttırma amacıyla çeşitlendiriyoruz. Gururla söyleyebilirim ki dünyanın en likit borsasıyız. Borsa İstanbul piyasaları, uçtan uca tek bir platform üzerinde, entegre bir şekilde faaliyet göstermektedir. Teknolojik altyapımız, yani BISTECH; hız ve erişilebilirlik açısından dünyanın en önde gelen sistemlerinden biridir. Geçmişe göre, 10 kat hızlı emir iletimi ve 4 kat fazla emir kapasitemiz mevcuttur.

Yatırımcıların hızlı ve güvenli piyasaya erişimini sağlayacak şekilde veri merkezinin genişletildiği, farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim imkanları sunan ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir borsayız. Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ettik. Sektör olarak çok ciddi bir sınavdan geçtik, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başardık, yatırımcı sayımızda ciddi bir yükseliş oldu. Yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırmayı ve bilinçli yatırımcı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Ergun, yatırımcı tercihleri, teknoloji ve diğer trendlerin, finans dünyasında mevcut iş modellerinde değişiklikler getirdiğine işaret ederek, arz tarafında, şirketlerin sermaye piyasasında finansman sağlamasını kolaylaştıran, talep tarafında ise yatırımcı tabanını sağlıklı bir şekilde genişleten adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun
Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finansın Geleceği Zirvesi - Korkmaz Ergun - Son Dakika


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