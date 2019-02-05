Son Dakika Haberleri: Finansın Kalbi Antalya'da Atacak

Finansın Kalbi Antalya'da Atacak

1 saat önce

Antalya'da "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" Toplantısı yapılacak.

Finansın Kalbi Antalya'da Atacak, System.String[]
Antalya'da "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" Toplantısı yapılacak.

Bankacılarla iş dünyası Antalya'da buluşuyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu'nda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcıları, 8 Şubat Cuma günü Antalya'da "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda Antalya işdünyası ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacaklar.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, toplantıda bankacılık ve finans sektörü hakkında bir sunum yapılacağını ardından da iş insanlarının bankacılarla bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı bulacağını söyledi.

"Tüm üyelerimiz davetlidir"

8 Şubat Cuma günü saat 16.00'da Hotel Su'da düzenlenecek 'Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" için tüm üyeleri davet eden Davut Çetin, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu'nda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcılarının katılımı ile düzenlenecek toplantıda, bankacılarla iş insanlarının bir araya getirilerek bilgi alış verişinin sağlanmasını amaçlıyoruz. İş insanlarımız, yapılacak sunumlarla finans sektörü ve Türkiye ekonomisine dair son derece değerli bilgilere ulaşacaklar, ayrıca tüm taleplerini doğrudan bankalarımızın üst yönetimleri ile paylaşma imkanına kavuşacaklar. Tüm üyelerimizi bu son derece faydalı olacağını düşündüğümüz toplantıya davet ediyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Türkiye Bankalar Birliği, Antalya, Ekonomi
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