Finansman Merkez Bankası likidite paketi ve KGF kredilerinden

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iç kaynaklarla finanse edilecek. Önemli bir kısmı da Merkez Bankası'nın 14 Mart'ta açıkladığı önlemlerle oluşan ilave finansman imkanları ile Hazine garantili Kredi Garanti Fonu finansmanıyla karşılanacak.