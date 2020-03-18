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Finansman Merkez Bankası likidite paketi ve KGF kredilerinden
33 dakika önce
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iç kaynaklarla finanse edilecek.
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iç kaynaklarla finanse edilecek. Önemli bir kısmı da Merkez Bankası'nın 14 Mart'ta açıkladığı önlemlerle oluşan ilave finansman imkanları ile Hazine garantili Kredi Garanti Fonu finansmanıyla karşılanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:07
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