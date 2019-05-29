Finansman sıkıntısı şirketlerin özkaynak dengesini bozdu
34 dakika önce
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu için finansman giderleri karlılıklarında temel belirleyici olmaya devam ediyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08
'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu için finansman giderleri karlılıklarında temel belirleyici olmaya devam ediyor...
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