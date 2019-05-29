Son Dakika Haberleri: Finansman sıkıntısı şirketlerin özkaynak dengesini bozdu
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Finansman sıkıntısı şirketlerin özkaynak dengesini bozdu

34 dakika önce

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu için finansman giderleri karlılıklarında temel belirleyici olmaya devam ediyor.

Finansman sıkıntısı şirketlerin özkaynak dengesini bozdu, System.String[]
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu için finansman giderleri karlılıklarında temel belirleyici olmaya devam ediyor...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08 
Türkiye, Ekonomi
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