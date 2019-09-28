Son Dakika Haberleri: Findeks'in üye sayısı 5 yılda 3.1 milyona ulaştı
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Findeks'in üye sayısı 5 yılda 3.1 milyona ulaştı

1 saat önce

KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks'in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti.

Findeks'in üye sayısı 5 yılda 3.1 milyona ulaştı, System.String[]

KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks'in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti.

Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:01 
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