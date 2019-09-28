Findeks'in üye sayısı 5 yılda 3.1 milyona ulaştı
1 saat önce
KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks'in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti.
KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks'in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:01
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