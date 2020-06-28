Fındığa "davullu" koruma - Son Dakika

Fındığa "davullu" koruma

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üretimi yapılan köylerde yaşayan gençler, geceleri davul çalarak tuttukları nöbetle ürünlerini yabani hayvanlardan koruyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üretimi yapılan köylerde yaşayan gençler, geceleri davul çalarak tuttukları nöbetle ürünlerini yabani hayvanlardan koruyor.

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Geçimlerini büyük oranda fındıktan sağlayan Akçakocalı üreticiler, zaman zaman ayı ve domuz gibi yabani hayvanların bahçelerine zarar vermesi nedeniyle ürün kaybı yaşıyor.

Bunu engellemek amacıyla Altunçay köyünde yaşayan üreticiler, dedelerinden öğrendikleri yöntemleri kullanarak, her yıl köyün gençlerinden oluşan bir grubu "davul nöbetçisi" olarak belirliyor.

Gençler, geceleri ürünlerini yabani hayvanlardan korumak için davul çalarak nöbet tutuyor.

"Köyde yaşayan her genç bu nöbeti tutmuştur"

Fındık üreticisi Soner Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla gece boyunca davul çalarak yabani hayvanların bahçeye girmesini engellediklerini söyledi.

Ailesinin ve kendisinin geçimini büyük oranda fındıktan sağladığını belirten Uslu, "Yabani hayvanlar fındık bahçelerini talan ediyor. Bu hayvanlar taze fındığı çok seviyor. Köyde her yıl gençlerden oluşan bir ekip kuruluyor ve düzenli olarak belirli saatlerde davul çalınıyor." diye konuştu.

Yabani hayvanlara zarar gelmemesi için davul çaldıklarını ifade eden Soner Uslu, "Hasat zamanı başlıyor. Ayı, domuz gibi yabani hayvanlardan bahçelerimizi korumak için bu işi yapıyoruz. Hayvanlara zarar gelmemesini istediğimiz için bu geleneği uyguluyoruz." dedi.

Bu yönetemin geçmişten bugüne taşındığını aktaran Uslu, "Bu geleneği dedelerimizden babalarımız, babalarımızdan ise biz aldık. İnşallah bizden de çocuklarımız alacak. Köyde yaşayan her genç bu nöbeti tutmuştur. Sıra bizde, biz de bizden sonra yetişen gençlere devredeceğiz. Köyün gençleriyle nöbet tutuyoruz. Burada herkes birbirinin bahçesine gidiyor. Bahçenin içinde tur atıyoruz, davul çalıyoruz. Hayvanlara zarar gelmeden onları göndermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçakoca, Düzce, Genç, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fındığa 'davullu' koruma - Son Dakika

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