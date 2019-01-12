Fındığa Kahverengi Kokarca Tehdidi

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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü: Galatasaray'ın Aldığı Marcao'yu Bize 300 Bin Euroya Teklif Ettiler

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu