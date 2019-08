"Fındığın fiyatını Türkiye Ürün İhtisas Borsasında biz belirleyeceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluşunu tamamlayarak tarım sektörünün 50 yıllık rüyasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık fındığın fiyatını da Türkiye Ürün İhtisas Borsasında biz belirleyeceğiz." dedi.Trabzon Ticaret Borsası (TTB) koordinasyonunda 2013 yılında başlatılan "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında yaşlı ağaçların sökülerek yeni fidanların dikilmesi ile Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde oluşturulan örnek fındık bahçesinde yılın ilk hasadı yapıldı.Hisarcıklıoğlu, burada düzenlenen "Ekonomik Hasat" etkinliğinde yaptığı konuşmada, fındığın Karadeniz ve Türkiye için son derece önemli bir nimet olduğunu söyledi.Fındığın, Türkiye'nin de en stratejik tarım ürünlerinin başında yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. Yerli, milli ürün arıyor muyuz? İşte var, fındık. İhracat gelirinin tümü ülkemizde kaldığından çok değerli. Tek başına tarımsal ihracatımızın yüzde 10'unu fındıkla gerçekleştiriyoruz. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten Karadeniz'imize bereket getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz." diye konuştu.Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin şu an yaklaşık 110 ülkeye fındık ihraç ettiğini ama ihracatın ancak yüzde 40'ını işlenmiş fındık şeklinde gerçekleştirebildiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bunu artırdığımız takdirde inşallah çok daha büyük bereketini hep beraber göreceğiz. Bunun için fındığın kalitesini artırmak lazım. Zaman zaman kamuoyunda bazı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar 'Bu odalar, borsalar ne iş yapıyor?' diyorlar. İşte yaptıkları ortada, TTB'miz bunu yapıyor. Hektar başına 50 kilo alınan üründen şimdi 200 kiloya çıkarttı. Ne getiriyormuş, ne iş yapıyormuş odalar, borsalar? Bereket getiriyormuş, ufkunu açıyor, ülkeye faydalı oluyor ve bunu yaparken de 'İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır' prensibiyle hareket ediyor benim oda ve borsa başkanlarım. İşte bu şekilde verimliliği her işimizde artırmamız lazım.""Türkiye'de lisanslı depoların artması için çalışıyoruz"Türkiye'de hektar başına ortalama 70 kilogram fındık alındığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu rakamın ABD'de 250, Gürcistan'da 180, İtalya'da ise 150 kilogram olduğunu aktardı.Hisarcıklıoğlu, bu projenin tüm Türkiye'ye uygulanması durumunda ihracat gelirinin 2 milyar dolardan 5-6 milyar dolara çıkabileceğine işaret ederek, "İşte bu nedenle TTB'mizin, Eyyüp ve Sebahattin başkanlarımız liderliğinde hayata geçirdiği bu projeyi fevkalade önemli görüyorum. İşte vizyon sahibi başkan böyle olur. Yine bu vesileyle 'İşin Temel'i Fındık Olsun. Ekmeğin İçinde Dursun' sloganıyla fındıkta inovasyona imza atan, fındık ile ekmeği buluşturan, merhum TTB Başkanımız Şükrü Güngör Köleoğlu'nu da rahmetle anıyorum." dedi.TOBB olarak fındığa değer katmak üzere Türkiye'de lisanslı depoların artması için çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluşunu tamamlayarak hayata geçirdik. Böylece tarım sektörünün 50 yıllık rüyasını da gerçekleştirdik. İnşallah hasat dönemiyle birlikte fındık da Türkiye Ürün İhtisas Borsasında alınıp satılmaya başlanacak. Böylelikle arz ve talep dengesi sağlanacak. Bundan hem üretici hem tüccar hem de sanayici kazançlı çıkacak. 'Fındık fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor' şeklindeki şehir efsanesini de bu sayede bitirmiş olacağız. Eğer dünyada üretimde birinci ülke bizsek, bunun şampiyonu da bizsek artık fındığın fiyatını da Türkiye Ürün İhtisas Borsasında biz belirleyeceğiz.""Her sene istikrarlı bir şekilde alım fiyatının da artmasını bekliyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasattan önce fındık için taban fiyatını 17 lira olarak açıkladığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"TMO'yu da devreye sokarak, üreticimize büyük bir müjde vermiş oldu. İklim koşulları, bu yıl dünyada fındık üreten ülkeleri olumsuz etkiledi. Dolayısıyla hem bu yüksek fiyat hem de yüksek rekolte sayesinde inşallah bereketli bir sene geçireceğiz. Bundan sonra da her sene istikrarlı bir şekilde alım fiyatının da artmasını bekliyoruz. Zira fındık fiyatını düşük tutarak ne ihracat gelirimizi ne de Karadeniz'in refahını artırabiliriz."Hisarcıklıoğlu, bu projenin, fındıktan para kazanmanın sadece fiyata bağlı olmadığını gösterdiğini dile getirerek, "Daha çok ve daha kaliteli üretim yapmanın yolunu açtınız. Sonra yine güzel bir işe imza attınız. Sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü ismin de buranın tanıtımında yer almasını sağladınız. Bu mutlu günümüzü paylaşan, tüm bu kıymetli isimlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten kutluyor, bereketli ve bol kazançlar diliyorum." dedi."Üreticimizin yüzünün gülmesi her şeyden önemlidir"Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da fındık üreticisi bir ailenin evladı olduğunu söyledi.Gözünü açtığında kendisini fındık bahçesinde bulduğunu belirten Ustaoğlu, "Hayatımızda önemli bir yeri olan fındık bölgede 600 binin üzerinde ailenin geçim kaynağıdır ancak bir geçim kaynağının ötesinde kültürümüzün, yaşantımızın, birliğimizin ve kardeşliğimizin pekişmesinde de önemli yeri vardır." diye konuştu.Ustaoğlu, örnek çalışmaların hem fındıktaki kaliteyi ve miktarı arttıracağını hem de Türkiye'nin pazar gücünü daha da sağlam kılacağını vurgulayarak, "Bu yıl hepimiz çok mutluyuz, geçen günlerde memleketim Düzce'ye gittim, herkesin yüzü gülüyor. Fındık fiyatının 17 lira olması ziyadesiyle milletimizi memnun etti. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Fındık alımında TMO'nun devreye girmesi de anlamlı olacak." dedi.Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Hisarcıklıoğlu ve katılımcılar bahçeye girerek fındık topladı.Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, bölge illerin oda başkanları, diğer ilgililer ve fındık üreticileri katıldı.