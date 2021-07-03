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Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor - Son Dakika

Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor

03.07.2021 09:48
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor, System.String[]

FİSKOBİRLİK tarafından iç pazarın yanı sıra 25 ülkeye ihracatı gerçekleştirilen 100'e yakın fındık mamulü kadın işçiler tarafından işleniyor.

FİSKOBİRLİK tarafından iç pazarın yanı sıra 25 ülkeye ihracatı gerçekleştirilen 100'e yakın fındık mamulü kadın işçiler tarafından işleniyor.

FSİKOBİRLİK'in her yıl yaklaşık 3 milyon dolar gelir elde ettiği fındık ihracatının yüzde 90'ını nihai ürünler oluştururken, fındığa bu katma değeri ise kadın işçilerin sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük üretici birliklerinden birisi olduklarını hatırlatan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, istihdamına önem verdikleri kadınlar tarafından fındığa katma değer sağlandığını söyledi. Bayraktar FİSKOBİRLİK sadece üreticiler için değil, kadın istihdamı için de önemli bir kuruluştur. FİSKOBİRLİK, üretim tesislerinin yanı sıra, marketlerde ve kooperatiflerinde yaklaşık 500 kadın işçi istihdam edilmektedir. Ürünlerimizin tamamına kadın eli değmiş oluyor. Bu ürünlerin iç pazarın yanı sıra, 25 ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu rakamlar her geçen yıl artmaktadır. Çok iyi biliyoruz ki kadın emeğinin değdiği her ürün sevgiyle, özenle üretilmektedir. Bu da güven ve kaliteyi getirmektedir. Kadınların iş hayatına girmesi, aile ekonomisine katkı sunması toplumun moral değerlerini de yükseltmektedir. Kadınlara pozitif ayrımcılık anlamında kadın istihdamına önem veriyoruz. Kötü günleri her geçen yıl geride bırakan FİSKOBİRLİK büyüdükçe istihdam da artacaktır ve bu istihdam artışından da en büyük payı kadınlar alacaktır" dedi.

FİSKOBİRLİK'te yaklaşık 4 yıldır Kalite Kontrol Şefi olarak görev yapan Gıda Mühendisi Suzan Yavuz Saygılı ise "Kadın eli değmiş Giresun kalite fındıklar FİSKOBİRLİK öncülüğünde tescillenip, coğrafi işaretli olarak dünya pazarında yerini almıştır. Bunun için kadınlar olarak gurur duyuyoruz. Bugün sadece Giresun'daki entegrede 300'e yakın kadın çalışmaktadır. Fındık hassas bir üründür ve işçiliği titizlikle yapılmak zorundadır. Görmek, seçmek kadınların daha başarıyla yapabileceği bir iştir ve kadın elinin değdiği bu ürünler daha kaliteli olmaktadır. Bir kadın olarak fındığa kıymasıyla, ezmesiyle, her çeşit kremasıyla, çikolatasıyla katma değer katarak dünya pazarına arz etmekten mutluluk duyuyoruz. Bir anlamda fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatını kadınlar sağlıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fındığın hammadde olarak tesislere girişinden, katma değer sağlanmış olarak çıkışına kadar kadın emeğinin olduğunu kaydeden Üretim Planlama Sorumlusu Gıda Mühendisi Fatma Gemicioğlu da "Kadınlar sadece doğurgan değil, üretim alanında da başarılı işler yaptığının güzel bir örneği FİSKOBİRLİK çalışanı kadınlardır. Kadın gücünün üretimdeki emeği işte FİSKOBİRLİK'tir. Buradaki kadınlar fındığın hammadde olarak gelişinden katma değerli olarak dünya ülkelerine en kaliteli ürünlerin ihraç edilmesinde emek harcamaktadır. Kadınların iş disiplini kalite ve güveni de beraberinde getirmektedir" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor
Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor

İstihdam, Giresun, Fındık, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındığın Giresun'dan dünyaya ihracatında kadınlar önemli rol oynuyor - Son Dakika Ekonomi


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