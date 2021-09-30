Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor - Son Dakika

Evli ve iki çocuk babası Coşkun Geyik, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıla yakın süredir fındık sektöründe çalıştığını ifade etti. Yaklaşık 6 yıl önce sosyal medyayı kullanmaya başladığını belirten Geyik, "Biraz eğlence olsun diye kullanıyorum. Fındığın da tanıtımıyla ilgili paylaşımlar yaptık." dedi.

"DEPODAKİ FINDIK FABRİKAYA KIRIMA GİDİYOR"

Geyik, fındıkla ilgili bu paylaşım fikrinin "eğlenceli olmasından dolayı" aklına geldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoğunun ilgisini çekti, tabii tepki de çekti. 'Bu fındığı ağzımızla kırıp yiyoruz.' diye yorumlandı. Halbuki öyle değil. Bu depodaki fındık fabrikaya kırıma gidiyor. Orada hijyenik bir şekilde paketleniyor, o şekilde piyasaya sürülüyor. Yani bunun hijyen olmayan bir tarafı yok. Bir şekilde bu fındık zor şartlarda toplanıyor. Çamurun içinde de toplanıyor. Harmanda kurutulup bu şekilde buraya geliyor. Buradan da kırılmak üzere sevk ediliyor."

"DAHA ÇOK VİDEO PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Fındıkla ilgili videolarla çok takipçiye ulaşıldığını dile getiren Geyik, "Tabii benim daha çok ilgimi çekti. Daha çok video paylaşmak istedim. Daha doğrusu hoşuma da gitti. Bununla ilgili paylaşımlarımıza da devam ediyoruz. Tabii ki daha güzel videolarımız da olacak." diye konuştu.

Coşkun Geyik, bu videoları hem fındığın tanıtımı hem de eğlence amacıyla paylaştığını sözlerine ekledi.