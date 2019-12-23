Fındığın öyküsü bu müzede anlatılacak - Son Dakika
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Fındığın öyküsü bu müzede anlatılacak

6 saat önce

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi Kahraman Sağra Konağı bir süre önce restore edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle müzeye dönüştürüldü.

Fındığın öyküsü bu müzede anlatılacak, System.String[]

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi Kahraman Sağra Konağı bir süre önce restore edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle müzeye dönüştürüldü.


Yöre halkından toplanan eşyalarla ve bazı kurumlardan elde edilen materyallerle kurulan müze yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkla ilgili her şeyin bu müzede sergilendiğini söyledi.


Fındığın öyküsünün anlatıldığı müzenin resmi açılışı için gün sayıldığını dile getiren Toparlak, atıl durumdaki bir binanın müzeye dönüştürülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Fındığın Öyküsü Müzesi için ilk çalışmaların dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da girişimleriyle 2017 yılında başladığı bilgisini veren Toparlak, müzenin yapımının tamamlandığını aktardı.


Toparlak, fındığın bölgenin ekonomisine katkı sunan önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini ifade ederek, dünya fındık üretiminin önemli oranını Ordu ilinin tek başına karşıladığına işaret etti.


Ordu'nun kurulduğu günden bu yana yöre halkının fındıkla ilgilendiğini anlatan Toparlak, "Fındık bizim hayatımız, aşımız, yemeğimiz, kültürümüz, düğünümüz ve geleceğimiz. Dolayısıyla böyle değerli kıymetli bir ürün hafızasının olmaması, gelecek kuşaklara aktarılmaması bölge için çok önemli eksiklikti." dedi.


Üç katlı müzede fındıkla ilgili her şeyin sergilendiğini anlatan Toparlak, "Müzede fındığın tarihi, kültürü, öyküsü ve yaşamımıza kattığı her şey sergileniyor. Buradaki tüm materyaller birer bizim parçamız. Bu müzede kendimizi gördük ve en önemlisi hafızamıza hafıza kattık. Şehrin hafızasına da yeni bir hafıza ekledik." diye konuştu.


"İnsanların merakını gidermiş olacağız"


Toparlak, böyle bir müzenin temalı olarak Türkiye'de tek olduğunu, dünyada da tek olduğunu düşündüklerini vurguladı. Fındığın başka bölgelerden gelen misafirler tarafından her zaman merak edildiğini söyleyen Toparlak, "İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar fındığın nasıl hasat edildiğini ve nasıl sofralara geldiğini hem merak ederlerdi. Şimdi insanların bu merakını Fındığın Öyküsü Müzesinde gidermiş olacağız." şeklinde konuştu.


Müzedeki materyalleri özellikle yöre halkından tedarik ettiklerine değinen Toparlak, "Bunun yanında bu işlerle uğraşan, fındık üretimi yapan, fındık sanayisinin içerisinde bulunan insanlardan bu eşyaları aldık ve buraya koyduk. Sonuç itibarıyla ortaya çok güzel bir müze çıktı. İlimize de böyle bir müzeyi kazandırdığımız için çok mutluyuz." dedi. Toparlak, bundan sonraki yıllarda müzeyi yeni materyallerle geliştirmek istediklerini, çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Altınordu, Selimiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:40 
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