"Fındığın verimliliğini artırmamız lazım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındıkta verimliliğin artırılması gerektiğini belirterek, "Eğer dünyada rakiplerimiz oluşmasın istiyorsak, bu üründe dünyada birinciliğimizi korumak istiyorsak ve Karadeniz'e daha fazla gelir sağlamasını istiyorsak o zaman verimlilik rakamlarını yukarı çıkaracağız." dedi.

Bayraktar, Fatsa Çiftçi Eğitimi ve Üretimi Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çiftçiyle bilgiyi buluşturmanın sektörde hedeflere ulaşma açısından önemli olduğunu söyledi.

Odalar tarafından 200'e yakın kırsal kalkınma projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Bayraktar, 190 bini kadın olmak üzere 560 bin çiftçiye eğitim verdiklerini, kadın çiftçilere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Ordu'nun, fındık üretiminin yüzde 35'ini tek başına sağladığına işaret eden Bayraktar, kivi üretiminin de geliştiğini, bu konuda Ordu'nun Yalova'dan sonra Türkiye ikincisi olduğunu kaydetti.

Bayraktar, Ordu'nun, bal üretiminin de tek başına yüzde 15'ini sağladığına dikkati çekerek, "Çok önemli bir noktaya geldi ve bir de kara lahananız meşhur ama çok daha önemli olan burada herkes fındığa bakıyor. Onun için fındık üreticimizin alanda olmasını fevkalade önemsiyoruz. Çiftçi yoksa fındık yok. Fındık yoksa ihracat yok. İhracat yoksa ihracatçı ve esnaf yok. Onun için fındık buranın hayatı. Bu manada TZOB ve ziraat odalarımız hep birlikte çok ciddi mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Fındığın bölge için önemine değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındığı buradan çekin alın, buranın ekonomisi biter. Fındık para etmezse burası çöker. Ziraat odaları ve Birliğinin verdiği çok etkin mücadele, Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) fındıkla tanıştırdı ve fındık almaya başladı. TMO çok önemli bir görev yapıyor. TMO'yu bu işin dışına atarsanız burada işimiz kötü. Karadeniz'de 400 bin fındık ailesinin işi kötü. Üzülerek ifade ediyorum. Bazı alt sektörlerde, üretim alanlarında bunu yaşıyoruz. Burada bu piyasa arz-talep dengesine göre çalışmıyor. Serbest piyasa koşulları oluşmuyor. Niye TMO'yu istiyoruz? Bunu birisi alacak. İsteriz ki bir üretici örgütü olarak FİSKOBİRLİK alsın, güçlendirilsin ama serbest piyasa koşulları bu üründe çalışmıyor."

Bayraktar, "Üretimin düşük olduğu dönemlerde fındık fiyatları yüksek olması gerekiyor, değil mi?" sorusunu yönelterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz aylarda da burada doğal afetler yaşadık. Arz düşüyor, fındık fiyatlarının yükselmesi lazım ama fındık fiyatları yükselmiyor. Şimdi bu tekeli kırma adına milli ürünümüz olan 2 milyar dolar ihracat sağlayan hatta geçen yıl 2,8'e vurdu. Böyle önemli bir ürünü devletimiz sahipsiz bırakamaz, Ziraat Odaları Birliği sahipsiz bırakamaz. Siyasilerimiz sahipsiz bırakamaz. Bu bölgede yaşayan hiç kimsenin bu ürünü sahipsiz bırakması mümkün değildir. İşte ısrarımız odur. TMO her halükarda fındığın arkasında olmalı, piyasaya girmeli, tekelci zihniyeti kırmalıdır. Bu fındığın başka çaresi yok. Tekelleşmeyi başka türlü kıramazsın."

"Bahçelerimiz eskidi, yenileyeceğiz"

Fındıkta meselenin sadece fiyat politikası olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Fındığın verimliliğini artırmamız lazım. Eğer dünyada rakiplerimiz oluşmasın istiyorsak, bu üründe dünyada birinciliğimizi korumak istiyorsak ve Karadeniz'e daha fazla gelir sağlamasını istiyorsak o zaman verimlilik rakamlarını yukarı çıkaracağız. Yani fındıktaki yapısal sorunlarımızı da çözmemiz gerekiyor. Bahçelerimiz eskidi, yenileyeceğiz, çaresi yok. Birazdan Giresun'a gideceğim, bahçeler çok eski, fındık verimi çok düşük. Bahçelerimizi yenileyeceğiz. Bunun ötesinde modern tarım tekniklerini uygulamamız lazım." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Fatsa Çiftçi Eğitimi ve Üretimi Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve ziraat odaları başkanları ve çiftçilerin de katıldığı açılışın ardından merkezde yetiştirilen bitkiler incelendi.