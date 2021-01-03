Fındığın yanında ek gelir için kurduğu Trabzon hurması bahçesinden yılda 10 ton ürün alıyor - Son Dakika

Fındığın yanında ek gelir için kurduğu Trabzon hurması bahçesinden yılda 10 ton ürün alıyor

03.01.2021 11:01
Fındığın yanında ek gelir için kurduğu Trabzon hurması bahçesinden yılda 10 ton ürün alıyor, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üretici İsa Lüleci, fındığın yanında ek gelir elde etmek için 13 yıl önce bahçesine diktiği Trabzon hurması ağaçlarından yılda 10 ton ürün elde ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üretici İsa Lüleci, fındığın yanında ek gelir elde etmek için 13 yıl önce bahçesine diktiği Trabzon hurması ağaçlarından yılda 10 ton ürün elde ediyor.

İlçenin Kuruçam Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Lüleci, AA muhabirine, 2007 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansınca (JICA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) bölgesindeki 6 ilde yürütülen "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyelerinin İyileştirilmesi Projesi"ne katıldığını belirtti.

Proje kapsamında bahçesine 200 Trabzon hurması fidanı diktiğini ifade eden Lüleci, 2010'da Türkiye Cumhuriyeti ve JICA işbirliğiyle yürütülen "Genç Lider Çiftçi Projesi" kapsamında Japonya'ya giderek kooperatifleşme, ürün işleme ve pazarlama konularında eğitim sonucu çeşitli sertifikalar almaya hak kazandığını anlattı.

Lüleci, projenin 2014'te bittiğini ancak üretime halen devam ettiğini kaydederek, Trabzon hurmasının yetişmesi için Karadeniz ikliminin oldukça uygun olduğunu, diktiği fidanlardan da 3 yıl sonra ürün elde ettiğini söyledi.

Japonya'da aldığı eğitimlerin tarım faaliyetlerinde kendisine oldukça katkı sağladığını dile getiren Lüleci, şöyle devam etti:

"Sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Pazarlama ve tanıtım noktasında yetkililerin desteğine ihtiyacımız var. Fındığın yanında ek gelir getirici ürün olarak ilçemizde yetiştiriyorum. Meyveden oldukça iyi verim alıyoruz. Ürün çok güzel yetişti. Ayrıca maviyemiş, çilek, stevia, ağaç mürveri ve aronya da üretiyorum."

Lüleci, Trabzon hurması için özel müşterileri olduğunu belirterek, ayrıca internet üzerinden de meyvenin satışını yaptığını kaydetti.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da ilçenin mikro klima iklimine sahip olduğunu belirterek, "Burada, tarımsal anlamda bütün üretimler yapıldığı gibi Trabzon hurması da yetişiyor. Pazarlama noktasında üreticilerimize kivide elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eyüpoğlu, Akçaabat Belediyesi ile birlikte ortak bir proje içerisinde olduklarını da ifade ederek, "Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinden üye olup kayıt yaptırarak, ürünlerinin satışlarını yapabiliyorlar. Ama belediyemizle birlikte kurutma tesisini faaliyete geçirebilirsek üreticilerimizin bu gibi sorunlarını en aza indirmiş olacağız." dedi.

Akçaabat, Trabzon, Japonya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındığın yanında ek gelir için kurduğu Trabzon hurması bahçesinden yılda 10 ton ürün alıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar
Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
11:06
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi         
08:48
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 11:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındığın yanında ek gelir için kurduğu Trabzon hurması bahçesinden yılda 10 ton ürün alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei