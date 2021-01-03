Fındığın yanında ek gelir için kurduğu Trabzon hurması bahçesinden yılda 10 ton ürün alıyor - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üretici İsa Lüleci, fındığın yanında ek gelir elde etmek için 13 yıl önce bahçesine diktiği Trabzon hurması ağaçlarından yılda 10 ton ürün elde ediyor.

İlçenin Kuruçam Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Lüleci, AA muhabirine, 2007 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansınca (JICA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) bölgesindeki 6 ilde yürütülen "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyelerinin İyileştirilmesi Projesi"ne katıldığını belirtti.

Proje kapsamında bahçesine 200 Trabzon hurması fidanı diktiğini ifade eden Lüleci, 2010'da Türkiye Cumhuriyeti ve JICA işbirliğiyle yürütülen "Genç Lider Çiftçi Projesi" kapsamında Japonya'ya giderek kooperatifleşme, ürün işleme ve pazarlama konularında eğitim sonucu çeşitli sertifikalar almaya hak kazandığını anlattı.

Lüleci, projenin 2014'te bittiğini ancak üretime halen devam ettiğini kaydederek, Trabzon hurmasının yetişmesi için Karadeniz ikliminin oldukça uygun olduğunu, diktiği fidanlardan da 3 yıl sonra ürün elde ettiğini söyledi.

Japonya'da aldığı eğitimlerin tarım faaliyetlerinde kendisine oldukça katkı sağladığını dile getiren Lüleci, şöyle devam etti:

"Sağlık açısından çok faydalı bir meyve. Pazarlama ve tanıtım noktasında yetkililerin desteğine ihtiyacımız var. Fındığın yanında ek gelir getirici ürün olarak ilçemizde yetiştiriyorum. Meyveden oldukça iyi verim alıyoruz. Ürün çok güzel yetişti. Ayrıca maviyemiş, çilek, stevia, ağaç mürveri ve aronya da üretiyorum."

Lüleci, Trabzon hurması için özel müşterileri olduğunu belirterek, ayrıca internet üzerinden de meyvenin satışını yaptığını kaydetti.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da ilçenin mikro klima iklimine sahip olduğunu belirterek, "Burada, tarımsal anlamda bütün üretimler yapıldığı gibi Trabzon hurması da yetişiyor. Pazarlama noktasında üreticilerimize kivide elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Eyüpoğlu, Akçaabat Belediyesi ile birlikte ortak bir proje içerisinde olduklarını da ifade ederek, "Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesi üzerinden üye olup kayıt yaptırarak, ürünlerinin satışlarını yapabiliyorlar. Ama belediyemizle birlikte kurutma tesisini faaliyete geçirebilirsek üreticilerimizin bu gibi sorunlarını en aza indirmiş olacağız." dedi.