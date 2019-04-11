Son Dakika Haberleri: Fındığın Yol Haritası Belirleniyor

Fındığın Yol Haritası Belirleniyor

51 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Nisan Cuma günü Ordu'da düzenlenecek Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılacak.

Fındığın Yol Haritası Belirleniyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Nisan Cuma günü Ordu'da düzenlenecek Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılacak.

Fındık sektöründe 13 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin organizasyonuyla ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, katılımcıların görüşleri doğrultusunda fındığın mevcut durumu analiz edilerek sorunlara kısa, orta ve uzun vadeli kalıcı çözümler getirilmesi hedefleniyor. Bölge insanının temel geçim kaynağı olması ve ülke ekonomisine sağladığı katkı bakımından ülke için stratejik bir ürün olan fındığın üretim açısından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, mevcut durumun gözden geçirilerek kamu ve özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanması, düzenlenecek olan çalıştayın amaçları arasında yer alıyor. Çalıştay, fındığın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Pakdemirli, Ordu programı çerçevesinde ayrıca ilde çeşitli inceleme ve temaslarda da bulunacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:37 Kaynak: İHA
Bekir Pakdemirli, Ordu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:28:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındığın Yol Haritası Belirleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]