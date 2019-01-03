Fındık" 500 Lira Bulunamazsa Ölecek

Kırklareli'nde yaklaşık iki ay önce hayvanseverler tarafından sokakta bulunan ve "Fındık" adı verilen köpeğin ameliyatı için maddi destek bekleniyor.

Kırklareli'nde yaklaşık iki ay önce hayvanseverler tarafından sokakta bulunan ve "Fındık" adı verilen köpeğin ameliyatı için maddi destek bekleniyor.



Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce Bademlik Mahallesi'nde bir inşaatta kanaması olan bir sokak köpeğini bularak, bakımını üstlendiklerini söyledi.



Köpeği bir çok veterinere götürdüklerini ve rahmindeki kist nedeniyle kanamasının olduğunu öğrendiklerini belirten Esen, Fındık'ın tedavisi için 500 liraya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



Köpeğin sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerektiğini anlatan Esen, "Yaklaşık iki ay önce sokakta bulduğumuz ve Fındık adını verdiğimiz köpeğimizin yaşaması için ameliyat olması gerekiyor. Fındık ameliyat olmazsa ölecek. Fındık gerçekten çok hasta. Sokağa çıktığında kanaması artıyor. Bu da onu güçsüz hale getiriyor. Biz Fındık'ın ölmesini istemiyoruz. Biz özellikle belediye ve halkımızdan destek bekliyoruz. Fındık'ın tedavisi için sadece 500 liraya ihtiyaç var. Fındık ameliyat olmazsa diğer köpekler gibi oda ölecek. Göz göre göre ölmesini istemiyoruz." diye konuştu.



Esen, köpeğin tedavisi için az bir zaman kaldığını sözlerine ekledi.

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