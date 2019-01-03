Son Dakika Haberleri: Fındık"A Validen Yardım Eli - Kırklareli

Fındık"A Validen Yardım Eli - Kırklareli

47 dakika önce

Kırklareli'nde hayvanseverler tarafından sokakta bulunan "Fındık" isimli köpeğin tedavisi Kırklareli Valiliği tarafından sağlanacak.

Kırklareli'nde hayvanseverler tarafından sokakta bulunan "Fındık" isimli köpeğin tedavisi Kırklareli Valiliği tarafından sağlanacak.
Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmindeki kist nedeniyle kanamasının olduğunu öğrendiklerini belirten köpeğin tüm tedavisinin yapılacağını söyledi.

Köpeğin rahatsızlığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirten Bilgin, konuyla ilgili hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Sokak hayvanları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Bilgin, "İlimiz son dönemde maalesef üzücü haberlerle gündeme geliyor. Ama biz ilimizde hayvan hakları konusunda, hayvan barınaklarının yapılması konusunda belediyelerimizle birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık. Sokak hayvanlarıyla ilgili tüm il bazında koordineli bir şekilde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve barınaklarda barındırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak maalesef bazı spesifik olaylar çıkabiliyor. Fındık köpeğimizle ilgili gerekli ekonomik desteği sağlayarak köpeğin tedavisini yapacağız. Vatandaşlarımız duyarlılığımızı bilsinler. Ancak Kırklareli'nin inşallah bundan sonra farklı haberlerle gündeme gelmesini istiyoruz ve bu konuda da bizde üzerimize düşen ne varsa onu da yapmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen de "Fındık" için duyarlılık gösteren Vali Osman Bilgin'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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