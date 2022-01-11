FINDIK AĞACININ KARBON TUTUMU EK GELİR OLACAK - Son Dakika

ULUSAL Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, '741 hektarlık fındık üretim alanındaki karbon hesabını yapıp, bunun karşılığında salınım yapan ülkelere veya içerideki fabrikalara bir değer olarak satmamız gerekecek. Bu bizim için de, fındık için de artı kaynak anlamına geliyor' dedi.

Türkiye'de 741 bin hektarlık alanda üretilen ve ülkenin dünya ticaretinde lider olduğu fındığın ağacının karbon tutumunun yüksek olduğu belirlendi. 741 bin hektarlık alanda üretilen fındığın karbon tutum hesabı için çalışmalar başlatılırken, karbon salınımı yapan ülkelere fındık ağacının karbon tutum değerinin satılması planlanıyor.

Sürdürülebilir bir büyüme stratejisi olarak dikkat çeken mutabakatın yeni iş imkanları yaratması ve yaşam kalitesini artırmasının beklendiğini söyleyen Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, 'Fransa'da imzalanan Yeşil Mutabakatla birlikte Türkiye 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'nde olduğu gibi karbon salınımını nötr hale getirme sözü verdi ve altına imza attı. İklim değişiklikleri, son yıllarda önemli ölçüde yaşadığımız iklim şartlarını önemli ölçüde değiştirdi. Dünyada karbondioksit salımı açısından baktığımız zaman Amerika birinci sırada geliyor. Türkiye'ye göre altı kat daha fazla karbondioksit salınımı var. Almanya üç katı, Çin ise iki katı kadar. Bizim attığımız imzadan sonra yapmamız gerekenler Türkiye'deki dönüştürülebilir enerji üretim alanlarını artırmak. Bunun yanında yeşil fabrikaların sayısını her geçen gün artırmamız gerekiyor' diye konuştu.

'KARBON TUTUM MİKTARI EN YÜKSEK OLAN BİTKİLERDEN BİRİ'

Avrupa'nın karbon salımı yüksek olan ürünlerin ithalatında yeni vergilendirme sistemine girdiğini belirten Arslantürk, 'Mevcut var olan kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Bunlardan biri de fındık. Fındık uzun yıllı ağaç formatında olan bir bitki. ve araştırmalara göre karbon tutum miktarı en yüksek olan bitkilerde biri. Bunu da bizim bir artıya dönüştürmemiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği, Avrupa'ya girecek ürünlerindeki karbon salınım miktarlarını göz önünde bulundurarak bir vergi alımına başlayacak yakın gelecekte. Biz de karbon tutma özeliği yüksek olan bu 741 hektarlık alanındaki üretimden karbon hesabını yapıp, bunun karşılığında salınım yapan ülkelere veya içerideki fabrikalara bunu bir değer olarak satmamız gerekecek. Bu bizim için de, fındık için de artı kaynak anlamına geliyor. Yani fındığın sadece mahsulünden değil aynı zamanda bitkisinden de döviz girdisi elde edebileceğiz' dedi.