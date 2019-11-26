Son Dakika Haberleri: Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı
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Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı

7 saat önce

Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi fındık ağaçlarını etkiledi.

Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı, System.String[]

Hava sıcaklığının yüksek seyretmesi fındık ağaçlarını etkiledi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık püskülleri (erkek tozlayıcı) açmaya başladı. Normal şartlarda Şubat ayında olgunlaşan fındık püskülleri Kasım ayı sonu itibarıyla açmaya başladı. Püsküllerin sıcak havalar nedeni ile açmasına rağmen fındıkların dişi organı olan karanfillerin ise açmadığı gözlemleniyor.

Fındığın döllenebilmesi için erkek ve dişi organların aynı dönemde olgunlaşarak açması gerektiğini belirten fındık üreticileri yaşanılan durumun normal olmadığını belirtirken, rekoltenin etkilenip etkilenmeyeceği konusu ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Ayvacık, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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