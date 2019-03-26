Son Dakika Haberleri: Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinde Belge Teslim Tarihleri Değişti

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinde Belge Teslim Tarihleri Değişti

24 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri için belge teslim tarihi 14 Haziran'a uzatıldı.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinde Belge Teslim Tarihleri Değişti, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri için belge teslim tarihi 14 Haziran'a uzatıldı.

Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de (Tebliğ No: 2018/17) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2019/23)", 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteğinde 31 Aralık 2018'de sona eren belge teslim tarihi 14 Haziran 2019 olarak düzenlendi. Daha önce Şubat 2019 olan kesin icmallerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gönderilme tarihi de Temmuz 2019 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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