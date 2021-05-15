Fındık Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Fındık Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Fındık Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Fındık Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 22:35
Fındık Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Fındık Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Fındık alerjisi en yaygın görülen alerji türlerinden biridir.

Fındık alerjisi en yaygın görülen alerji türlerinden biridir. Ömür boyu devam eden bir alerji türü olarak bilinir. Çoğu kişide polen ve fındık alerjisi meydana gelmesi çapraz reaksiyon denilen reaksiyon ile ortaya çıkar.

Fındık Alerjisi Nedir?

Fındık alerjisi, çevresel ve genetik etkenler ile birlikte ortaya çıkar. Bu alerji türüne 150 kişide bir kişide rastlandığı bilinir. Bazı durumlarda tek bazı durumlarda ise birden fazla kuruyemişe karşı alerji durumu görülebilir. Genelde ağız yoluyla alındıkları için en fazla ağız içerisinde ancak toz halde olanla birlikte solunum ya da temas halinde de reaksiyon gösterir.

Fındık gibi diğer kuruyemiş alerjileri var olan besin alerjilerine göre daha fazla ve daha ağır belirtilere neden olur. Bu alerjiler kişinin hayatı boyunca hayatında yer alır ve sürer. Çocuklar yetişkinlere nazaran daha güçlü reaksiyon gösterirler. Çocuklarda tat, koku ya da dokunma sonrasında belirtiler olabilir ancak yetişkinlerde bu kadarlık bir oranla görüldüğü bilinir.

Fındık Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Fındık alerjisinin ortaya çıkardığı reaksiyonların sebebi yer fıstığı, kaju ve fındık gibi kuruyemişlerin içerisinde bulunan protein türleridir. Bazıları hem havada bulunan fındık tozuna hem de yemeye bağlı olarak belirtiler gösterir. Fındık tozu ile olan belirtiler burun iltihabı meydana gelmesi, astım nöbetleri geçirmek, egzama kötüleşmesi gibi belirtilerdir.

Fındık Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Fındık Alerjisi Belirtileri

Fındık alerjisine bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Egzama ortaya çıkması

Egzama ile birlikte ortaya çıkan kaşıntılar

Şiddetli karın ağrıları

Sık sık gelen kusma hissi

Kurdeşen hastalığı oluşması

İshal

Ağız içinde oluşan kaşıntı, kabarma

Üst damakta meydana gelen kabarmalar

Dudak çevrelerinde ve yüz bölgesinde şişlik oluşması

Solunum güçlüğü başlaması

Anafilaktik şok

Boğazda yanma hissi oluşmaya başlaması

Burun akıntıları başlaması

Gözlerde meydana gelen alerjik konjoktivit

Anafilaksi olarak sıralanabilir.

Fındık Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Bu alerji türünde alerjilerin iyileşmesi zamanla gerçekleşmesi mümkün olan bir durumdur. Fakat nadir olarak da şiddetli belirtiler meydana getirebilir. Bu belirtiler de ciddi sonuçlar doğurur. Bu durumların önlenmesi için fındık bulunan ve içerisinde bulunduran besinlerden uzak durmak, fındık alerjisine en iyi gelen yollardan biridir. Yaş pasta, gofret, bisküvi ve çikolata gibi besinleri tüketmekten kaçınmakta fayda vardır.

Fındık Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Fındık alerjisinin tedavisi için ilk önce fındığa özgü olan deri prick testi ya da lgE testleri yapılmalıdır. Bunun sonucunda alerjinin olup olmadığı belirlenir ve önlemler alınır. Fındık alerjisi bir gıda alerjisi olarak kabul edilmektedir. Gıda alerjisi ile birlikte meydana gelen belirtileri önlemenin en önemli ve etkili yöntemi fındığı, içerisinde fındık bulunan besinleri tüketmemektir. Bazı insanlar her türlü kuruyemiş çeşidine karşı reaksiyon gösterir. Bunun sonucunda da hiç kuruyemiş yememeyi tercih eder. Bu yola başvurmadan önce bir uzmana başvurmakta fayda vardır. Doktorun uygulayacağı tedaviye göre uygun bir yol izlenmelidir. Sadece fındık değil, yer fıstığı da içinde olmak üzere diğer kuruyemişlerden de meydana gelen bu reaksiyonları en aza indirmek, doğru olan tedavi yöntemidir.

Fındık Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Fındık Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Genetik, Fındık, tat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Fındık Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Fındık Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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