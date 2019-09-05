Son Dakika Haberleri: Fındık alım ödemeleri başladı
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Fındık alım ödemeleri başladı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alım ödemelerine başlandığını belirterek, "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı.

Fındık alım ödemeleri başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alım ödemelerine başlandığını belirterek, "700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, fındık alım ödemelerine başladıklarını bildirdi. Pakdemirli şunları kaydetti:

"Alım döneminin ilk 10 gününde Toprak Mahsülleri Ofisi'mize mahsüllerini teslim eden 700 üreticimizin hesabına 11,2 milyon lira yatırıldı. Üreticilerimiz yarından itibaren paralarını tahsil edebilir. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bekir Pakdemirli, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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