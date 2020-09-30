Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar Açıklaması - Son Dakika

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındıkta gübrelemenin verim ve kaliteyi artıran en önemli unsurlardan biri olduğunun unutulmamasını istedi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, toprak laboratuvarında fındık üreticilerine hizmet vermeye devam edildiğini belirtti.

Toprak analizi yaptırmanın bahçenin ihtiyacı olan besin elementinin tespit edilmesini sağladığını vurgulayan Akar, sonuçlara göre ihtiyaç duyulan besin elementine göre gübreleme tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Kurum laboratuvarında bu yıl içerisinde 333 toprak numunesi teslim edildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Bir kısmının sonuçları çıktı. Bir kısmı ise halen analizi yapılacak toprağın kurutulması ve analiz aşamalarındadır. Önümüzdeki aylar bahçelerimizin kireç ve kışlık gübre ihtiyacının karşılanması gereken zaman dilimidir. Fındıkta gübrelemenin verim ve kaliteyi artıran en önemli unsurlardan biri olduğu unutulmamalıdır."