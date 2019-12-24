Fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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Fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık arazisi ile ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık arazisi ile ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Kadılar, Yiğitler ve Üçpınar mahallelerindeki yangını yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ekiplerden bilgi aldı.

Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgara ilişkin Valilik aracılığıyla uyarılarda bulunulduğunu anımsattı.

Yangınla ilgili bilgi veren Tavlı şu ifadeleri kullandı:

"Kadılar bölgesinden başlayıp Yiğitler ve Üçpınar bölgesine doğru yayılan orman yangınında yaklaşık 37 dönümün üzerinde ormanı, yaklaşık 120 dönüm civarında da vatandaşlarımızın fındık arazilerinin zarar gördüğü şu anda düşünülmekte. Bulunduğumuz bölgeye ateş yayılma durumundayken itfaiye araçlarımızın müdahalesi ve rüzgarın da yönünü değiştirmesiyle birlikte buradaki tehlike şu anda uzaklaştırılmış durumda."

Gölcüğez mevkisinde 6 dönümlük alandaki yangının da kontrol altına alındığını anlatan Tavlı, "Beylerce bölgesinde de bir fındık bahçesindeki 2 dönüm alan içerisinde yangın çıktı, o bölgede de müdahale devam ediyor. Oradaki yangının da yayılmaması için ekiplerimiz mücadele veriyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin bölgede görev aldığını vurgulayan Tavlı, vatandaşların da ekiplere destek verdiğini söyledi.

Tavlı, gün aydınlanınca zararın tam olarak tespit edileceğini dile getirdi.

Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın ise yangının, fındık artıklarının yakılırken şiddetli rüzgarın etkisiyle orman sahasına sirayet ettiğini aktardı.

Orman sahasında yangının yüzde 80'inin örtü yangını olduğunu belirten Aydın, "Ölü örtüler halinde devam etti. Ancak kısmen gövde zararlarımız da var. Hasar tespitini gün ışığında yapacağız. Şu anda kontrol altında, soğutmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan, Çaybaşı, Çamaş, Fatsa, Kumru, Korgan ve Çatalpınar ilçelerinde de çıkan örtü yangınlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:59 Kaynak: AA
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