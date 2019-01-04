Son Dakika Haberleri: Fındık Bahçeleri Yenilenmeli"

Fındık Bahçeleri Yenilenmeli"

48 dakika önce

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, kentteki fındık bahçelerinin büyük kısmının ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, "Verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra zararlılarla mücadele ve hastalıklara karşı fındık bahçelerinin yenilenmesi gerekiyor.

Fındık Bahçeleri Yenilenmeli
Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, kentteki fındık bahçelerinin büyük kısmının ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, "Verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra zararlılarla mücadele ve hastalıklara karşı fındık bahçelerinin yenilenmesi gerekiyor." dedi.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da asırlık fındık bahçeleri bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının ekonomik ömrünü tamamladığını ifade etti.

Yaşlanan araziler nedeniyle verim ve kalitede düşüş yaşandığına işaret eden Türkmen, bahçelerin gençleştirilmesinin zaruri hale geldiğini bildirdi.

Fındığın ülke ve bölge ekonomisi için önemli olduğunu söyleyen Türkmen, "Bahçelerimiz yaşlı, bir asırlık bahçelerimiz var. Büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamladı. Verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra zararlılarla mücadele ve hastalıklara karşı fındık bahçelerinin yenilenmesi gerekiyor. Bunun için devlet tarafından çiftçilerimize doğrudan gelir desteği gibi kaynak sağlanmalı." diye konuştu.

Fındık tarımının daha profesyonelce yapılmasına ihtiyaç olduğunu da belirten Türkmen, çiftçilere ekolojik üretime yönelmelerini önerdi.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Bahçeleri ayıklıyor, temizliyoruz. Üretici temizliyor dalları ama bahçede bırakıyor. O fındık dalının içinde böcek halen duruyor. Orada beslenmeye devam ediyor. Bunların yakılması ve bahçeden çıkarılması lazım. Vatandaş, mücadele yaptığını sanıyor ama aslında yapmıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Ekonomi
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