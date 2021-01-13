Fındık bahçelerinde bakım çalışmalarından sonuç alınıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, son yıllarda bilinçli bakım ve uzmanların tavsiyelerine uyulmasıyla fındık bahçelerinde verim ve kalitenin yeniden artmaya başladığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli ürünlerinden fındığın, birçok ülke tarafından tercih edildiğini ve tüketildiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ine sahip olduğunu, ürettiği fındığın yüzde 80'ini ihraç ettiğini aktaran Soydan, fındıktan yıllık ortalama 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlandığına dikkati çekti.

Soydan, fındığın öneminin son yıllarda daha da arttığını ifade ederek, üreticilerden bahçelerine en iyi şekilde bakmaya gayret etmelerini beklediklerini dile getirdi.

Hem Ziraat Odaları hem de Tarım ve Orman ilçe müdürlükleri tarafından fındıkta verim ve kalitenin artırılmasına yönelik ciddi projeler yürütüldüğüne dikkati çeken Soydan, bu çalışmaların meyvelerinin alındığını ancak yine de yetersiz olduğunu söyledi.

Soydan, dekardan alınan fındık miktarının daha da artırılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar bilinçsiz bakım fındıkta verim ve kalitenin düşmesine neden oluyordu. Ancak son yıllarda bilinçli bakım ve uzmanların tavsiyelerine uyulmasıyla bahçelerimizde verim ve kalite yeniden artmaya başladı. Daha önce dekara 90-100 kilogram fındık üretilen bahçelerimizde doğru bakımla bu rakam 200-300 kilograma kadar çıkmış durumda."

Şu anda üreticilerin havaların da müsait olmasıyla bahçelerinde kış temizlikleri ve bakımlarını sürdürdüğünü belirten Soydan, bu bakımın hemen ardından bahar bakımının başlayacağını sözlerine ekledi.