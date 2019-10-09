Fındık bahçelerinde bakım ve budama dönemi

Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındık bahçelerinde yapılması gereken bakım ve besleme konularında üreticilerimize uyarılarda bulundu.



Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada, Ordu'nun en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2019 yılı üretim sezonunun geride kaldığını, şimdi üreticilerin hiç ara vermeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamaları gerektiğini belirtti.



Fındıkta istenilen verim ve kaliteye ulaşabilmek için öncelikle budama ve gübreleme işlemlerini tekniğine uygun olarak zamanında yapılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, öncelikle doğru bir gübreleme için ise bahçelerden toprak numunesi almak gerektiğine dikkat çekti.



Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Üreticilerimiz, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle önce bahçelerinden toprak numunesi almalı ve numune sonuçlarına göre zamanı geldiğinde doğru bir gübreleme uygulaması yapmalıdır. Ancak, gübreleme verim artışı açısından tek başına yeterli değildir. Bunun yanında doğru ve tekniğine uygun budama işlemlerinin de yapılması kaçınılmazdır. Doğru bir budama yapabilmek için ise üreticilerimizin öncelikle ocaklarında düzenli olarak dip sürgün temizliği yapmaları gerekmektedir. Çünkü dip sürgünü temizliği düzgün yapılmadığı takdirde ocaklarımız iyi havalanamamakta ve birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Aynı zamanda esas verim alacağımız dalların alacağı besin maddeleri bu dip sürgünleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu da verimi ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı gübreleme işlemi yapılmadan önce dip sürgünlerinin kesilerek bahçelerimizden uzaklaştırılması gerekmektedir. Dip sürgünü temizliğinin ardından öncelikle hastalıklı ve verimden düşmüş dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır."



"1 randıman 70 milyon lira kazandıracak"



Doğru bir budama ve gübrelemeyle dekara verimin 200-300 kiloya çok rahat ulaşılabileceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "İl Müdürlüğü olarak fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2014 yılından buyana birçok proje uyguluyoruz. Özellikle uyguladığımız 'Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması Projeleri' ile birlikte ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçeler oluşturduk ve bu bahçelerimizde dekara verim 200-300 kg aralığında gerçekleşti. Bu rakamlarda bize doğru bir budama ve gübreleme ile verimin ne kadar arttığını açık bir şekilde göstermektedir. Üreticilerimizden bu noktada beklentimiz bahçelerinde bakım, besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele işlemlerini zamanında ve doğru şekilde yapmalarıdır. Böylelikle hem üreticilerimiz daha çok kazanacak hem de ilimiz ve ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlanacaktır. Çünkü bizler biliyoruz ki sadece 1 randıman artışı bu ilin ekonomisine yılda yaklaşık 70 milyon TL, verimde sağlanacak yüzde 10'luk bir artış ise yaklaşık 350 milyon TL ilimiz ekonomisine ilave gelir getirmektedir." - ORDU