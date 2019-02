Fındık Bahçelerinde Doğru Uygulamalar Verimi Arttırıyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Ordu İli Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama Elemanı Benim Projesi' kapsamında, çiftçilere fındıkta verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar anlatıldı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Ordu İli Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama Elemanı Benim Projesi' kapsamında, çiftçilere fındıkta verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar anlatıldı.



Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde, Ahmet Ak isimli üreticinin bahçesinde yapılan örnek budama çalışmaları, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un da katılımları ile yerinde incelendi. Fındıkta verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Proje Koordinatörü Ömür Duyar'dan bilgi alan Vali Yavuz, Ordu'da 400 dekarlık bir örnek bahçe uygulamasına geçildiği bilgisini paylaştı. Vali Seddar Yavuz da örnek budama yapılan fındık bahçesinde yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Ordu'nun en önemli geçim kaynağının fındık olduğuna dikkat çekerek, üreticinin teşvik edilmesi ve örnek bahçe uygulamasının son derce önemli olduğunu belirtti.



"2019 yılında örnek bahçelerin yaygınlaştırılması, Ordu Valiliği tarafından desteklenecek"



Vali Seddar Yavuz, örnek bahçelerin yaygınlaştırılması için 2019 yılı içerisinde valilik tarafından destekleme olacağına dikkat çekerek, örnek bahçe uygulamasıyla elde edilecek rekolte artışının çiftçilerin refahını yükselteceğini söyledi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Birçok ailemizin geçim kaynağı, fındığı olmayanın bile gündemi fındık. Dolayısıyla böylesine önemli bir ürün konusunda hem devletimizin ilgili birimleri, hem de valiliğimizin bu konuya duyarsız kalması elbette mümkün değil. Örnek bahçelerin oluşturulması ve çiftçilerimizin teşvik edilmesi önemli. Bugüne kadar yaklaşık 400 dekar civarında bir örnek bahçe oluşturuldu. Bana teknik elemanların verdiği bilgilere göre bir randıman artışı 50 milyon, dekar başı 10 kg bir artışla yaklaşık 300 milyon TL civarında bir ek gelir sağlıyor. Dolayısıyla sadece bizim hesap ettiğimiz zaman, tüm bal üretimlerinden elde ettiğimiz gelirden daha üstünde bir gelirden bahsediyoruz" dedi.



"Her halükarda üretim miktarının arttırılması gerekiyor"



Vali Seddar Yavuz, fındıkta üretim miktarının arttırılması gerektiğine de dikkat çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Önümüzdeki süreçte elbette en iyi türleri, çeşitlerin bulunması, bununla ilgili enstitülerle çalışılması da dahil olmak üzere, bir fındık politikasının ayaklarının yere basması ve daha iyi bir yere getirilmesi en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Dolayısıyla sürekli fındık fiyatını tartışmak elbette önemli kıymetli bir şey ama bu arada da, birim alandan en yüksek verimi elde etmekte bir hedef olmalı. Şöyle düşünüp hesap edelim: Bugün 1 dekar alandan 85 kilogram alan bir çiftçimizle, aynı alandan 300 kilogram alan çiftçimizin rekabet edebilmesi elbette mümkün değil. Dolayısıyla bizim her halükarda üretim miktarını artırmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de, biraz önce teknik arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten bu işi fennine ve tekniğine uygun yapmak gerekiyor."



Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da bugün gelinen noktada yüzlerce örnek fındık bahçesi oluşturulduğunu söyledi. Projelerin bazılarının yerel, bazılarının ise bakanlık tarafından desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Öncelikli olarak toprak tahlillerine bağlı gübreleme yaptık. Oradan çıkan sonuçlara göre gübreleme uyguladık. Bu bahçelerin budamaları da uzman arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Sonuçta güzel neticeler elde edildi. Bunun sonucunda dekara 250-300 kilogram verim aldığımız bahçelerimiz var. Amacımız bu bahçelerin sayısını her geçen gün arttırmak" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, örnek bahçe uygulamasına katılan teknik personellere başarı belgesi verildi. - ORDU

