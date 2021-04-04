Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor

04.04.2021 09:49

Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay: "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda mücadele sahası 3 bin 600 dekara ulaştı" "Bulaş olan alanların yüzde 99'nun söküm işlemi tamamlandı, kalan 50 dekarlık alanda çalışmalarımız devam...

Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay:

"Şu ana kadar yapılan çalışmalarda mücadele sahası 3 bin 600 dekara ulaştı"

"Bulaş olan alanların yüzde 99'nun söküm işlemi tamamlandı, kalan 50 dekarlık alanda çalışmalarımız devam ediyor"

TRABZON - Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, fındıklara önemli ölçüde zarar veren halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan Turunçgil uzun antenli böceği (Anoplophora chinensis) ile ilgili şu ana kadar 3 bin 600 dekarlık alanda çalışma yapıldığını belirterek böceğin etkili olduğu alanda bulunan fındıkların yüzde 99'unun söküm işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Gülbay, kalan 50 dekarlık kısımdaki çalışmaların sürdüğünü kaydederek bahçe sahiplerinin müsaadesi alındıktan sonra kalan kısımdaki sökme işleminin tamamlanacağını belirtti.

Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan böceğin hızla yayılmasının önüne geçilebilmek için Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışma kapsamında bulaş olan bahçeler önce söküldü ardından da yakıldı.

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, söküm yapılan yerler için çiftçilere ürün bazında tazminat ödemesi yapılacağını belirterek "Maçka ilçemizi 3 yıl öncesinden Turunçgil uzun antenli böceği (Anoplophora chinensis) fındıktaki bu zarardan dolayı söküm çalışmasına başladık. İlk söküm çalışması, başlangıçta toplam 2 bin 500 dekar olarak ön gördüğümüz alanlardı ancak şu anda 3 bin 600 dekara kadar ulaştı. Yüzde 99'u çözüldü, son kısımdaki çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu bu çalışmada, vatandaşlarımızın sökümden tazminat ödemesiyle ilgili bir verim çalışması yapıldı. Bu verim çalışmasında da yaklaşık olarak her bir parsel başına ürün bazında verim tazminatı hesaplanıyor. Çok verimsiz olan arazilerimizden 80 kilogram, daha iyi parsellerimizden 140 kilogram olmak üzere ortalama 3 bin 800 TL ile 6 bin 500 TL'ye kadar vatandaşımıza kesintinin haricinde bir destekleme ödemesi yapılacak. Şu anda arazideki ağırlıklı çalışma bitti. Ancak sökülen ağaçların gömülmesinin bir kısmı ve yakılacak olan imha edilecek olanların yakılması çalışmaları halen daha devam ediyor. Geçtiğimiz 26 Şubat'ta müracaatlar bitti. Şubat 19'undan itibaren de büro çalışmaları devam ediyor. İnşallah bakanlığımıza evrakları göndereceğiz. Ondan sonraki süreçte Bakanlığımız çiftçilerimize ödeme işlemlerini yapılacak" dedi.

"Arazi sahiplerine 4 yıllık ürün bedeli peşin ödenecek"

Çalışmaların arazi yapısına göre yapıldığını kaydeden Gülbay, "Buradaki her bir parselin, her bir mahallenin arazi yapısı farklı olduğu için ona göre bir çalışma yapıldı. Önümüzdeki günlerde sistem üzerinden yapılan çalışmalar tamamlandığında Bakanlığımızca öncelikli olarak askı ilanları çıkartılacak vatandaşımızla bilgi düzeltmeleri yapılacak ondan sonra da Bakanlığımıza iletilecek. Şu andaki bulaşık olan ön görü alanımız, Maçka ilçemizde 7 mahalle, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesinde. Yapılan çalışmalarda 3 bin 600 dekarlık alanın 3 bin 200'ü Maçka ilçemizin sınırlarında, 400 dekarlık bir alanda Ortahisar ilçemizin Çağlayan mahallesinde. Bakanlığımızın çıkan tebliğinde, bir defaya mahsus ödemesi yapılıyor. Şu an itibariyle 4 yıllık ürün bedeli peşin olarak ödenecek. Yani bir seferde peşin ödenecek 4 yıllık bir ürün bedeli. Vatandaşlarımızın talepleri bunun biraz daha uzatılması şeklinde, o talepleri de Bakanlığımıza ilettik. Şu an bulaşık olan alanımız 2 bin 600 dekarlık bir alan. Yüzde 99'unun söküm işlemini yaptık. 50 dekarlık bir alan kaldı. O da, oradaki vatandaşın müsaade etmemesinden kaynaklandı ancak o alanları da kısa sürede imha edeceğiz" diye konuştu.

Önümüzdeki yaz döneminde daha sık çalışma yapacaklarını ifade eden Gülbay, "Önümüzdeki yaz döneminde daha sık alanda çalışma yapacağız. Bulaşık olup olmadığı konusunda hem ilaçlama yapmak suretiyle hem de daha farklı alanlarda izleme çalışmalarını hassas bir şekilde ilçe müdürlüklerimiz personelimiz sayesinde bu alanları daha sıkı takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor
Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor
Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor
Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor

Trabzon, Drakula, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık bahçelerine zarar veren Drakula ile mücadele sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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