Fındık bahçesinde asılı halde bulundu - Son Dakika

Fındık bahçesinde asılı halde bulundu
02.11.2020 16:49
DÜZCE'de, Hüseyin E. (59) fındık bahçesinde ağaçta asılı halde bulundu.
DÜZCE'de, Hüseyin E. (59) fındık bahçesinde ağaçta asılı halde bulundu. Hüseyin E.?nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Olay öğleden sonra Düzce Şıralık Mahallesi'nde fındık bahçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaş fındık ağacında asılı bir kişiyi fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi ağaçta asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin Hüseyin E. olduğu tespit edildi. Hüseyin E.?nin cesedi adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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