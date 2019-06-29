Son Dakika Haberleri: Fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardı
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Fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardı

35 dakika önce

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken ayının saldırısına uğrayan Kasım Aydın'ı köpeği kurtardı.

Fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardı, System.String[]
GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken ayının saldırısına uğrayan Kasım Aydın'ı köpeği kurtardı. Yaralanan Aydın, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dereköy köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan Kasım Aydın, iddiaya göre, ayının saldırısına uğradı. Köpeği tarafından ayıdan kurtarılan Aydın, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından  Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın, ardından Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Yağlıdere, Giresun, Aydın, Güncel
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