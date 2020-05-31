Fındık bahçesinde çilek toplarken karaca yavrusu buldu - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine çilek toplamaya giden kişi, yeni doğmuş karaca yavrusu buldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gebekese köyünde fındık bahçesine çilek toplamaya giden Ümit Öztürk, yeni doğmuş karaca yavrusu buldu.
Çilek topladığı esnada yanına yaklaşan yeni doğmuş karaca yavrusunu bir müddet kucağına alarak seven Öztürk, yavru karaca ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştığı karaca yavrusu kucağına alıp sevdikten sonra anne karacanın yanına götürdüğünü söyledi.