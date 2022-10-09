Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Kurucu'ya, fındık bahçesinde çalıştığı sırada, avcılar tarafından yaralanan yaban domuzu saldırdı. Çığlık sesleri duyan oğlu Serkan Kurucu, annesinin yardımına koştu. Yaban domuzu anne ve oğluna saldırdı. Anne ile oğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu, gelen sağlık görevlilerinn ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fındık bahçesinde domuz saldıran anne ve oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

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