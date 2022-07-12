Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi

12.07.2022 12:04
Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada, elektrik direğinden sarkan tele temas ederek akıma kapılan 40 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tel ile temas etti. Elektrik akımına kapılan Gündoğdu, yere yığıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

MAALESEF KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Aile Destek Merkezi'nde çocuklar Kur'an öğreniyor Aile Destek Merkezi'nde çocuklar Kur'an öğreniyor Son dakika haber: Ordu'da fındık bahçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü Son dakika haber: Ordu'da fındık bahçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kaynak: DHA

Mehmet Gündoğdu, Gündoğdu, Gölköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:19:00. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement