Fındık bahçesinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde fındık toplamaya giden ailenin içinde olduğu traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde fındık tarlasına giden Mustafa Arabacı idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan Fatma Arabacı, traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı sürücü Mustafa Arabacı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Arabacı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE