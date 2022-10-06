Son dakika gündem: FINDIK BAHÇESİNDE GÖMÜLÜ BEBEK CESEDİ BULUNDU; 2 KIZ KARDEŞ GÖZALTINDA - Son Dakika
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Son dakika gündem: FINDIK BAHÇESİNDE GÖMÜLÜ BEBEK CESEDİ BULUNDU; 2 KIZ KARDEŞ GÖZALTINDA

06.10.2022 23:41

Son dakika habere göre ORDU'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı. Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı. Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

'POŞETİN İÇERİSİNDE GÖRDÜK'

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ali İngür, Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba 20 gün önce doğum yapmış ve gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: FINDIK BAHÇESİNDE GÖMÜLÜ BEBEK CESEDİ BULUNDU; 2 KIZ KARDEŞ GÖZALTINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: FINDIK BAHÇESİNDE GÖMÜLÜ BEBEK CESEDİ BULUNDU; 2 KIZ KARDEŞ GÖZALTINDA - Son Dakika
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