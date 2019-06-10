Son Dakika Haberleri: Fındık bahçesinde iki yavru karaca bulundu
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Fındık bahçesinde iki yavru karaca bulundu

6 saat önce

Düzce'de fındık bahçesinde bulunan yavru karacalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Fındık bahçesinde iki yavru karaca bulundu, System.String[]
Düzce'de fındık bahçesinde bulunan yavru karacalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Çilimli ilçesine bağlı Bıçkıbaşı köyündeki fındık bahçesine giden bir kişi, 2 yavru karaca gördü. Yavruları evine getiren vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yavruları teslim alamdan önce annelerinin gelme ihtimaline karşı bir süre karacaların bulunduğu alanda bekledi.
Anne karacanın gelmemesi üzerine teslim alınan yavrular, vücutlarındaki hafif yaraların tedavisi ve veteriner gözleminin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
Yavruların, 3 aylık süt bakımı ve 6 aylık doğal yaşam bakımlarının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:56 Kaynak: AA
Çilimli, Düzce, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel
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