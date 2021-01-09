Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor

09.01.2021 16:26
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde 3 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde 3 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı. Yangının fındık bahçesinde temizlik amaçlı toplanan anızın yakılması sonucu çıktığı ve halen devam eden yangına itfaiye ile orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde Mikail Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Köydeki bir fındık bahçesinde temizlik için yakılan anız ateşinin rüzgarla birlikte çevreye sıçramasıyla yangın büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Sabah saatlerinde başlayan yangına İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ile İnebolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına köylülerde destek verirken, yangının halen devam ettiği öğrenildi. Yangının engebeli bir arazide çıkmış olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdiği ve alevlerin ormana sıçramaması için yoğun bir çaba sarf edildiği öğrenildi.

İkinci yangın ise, yine İnebolu ilçesine bağlı Doğanören köyünde çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve halen devam eden yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etmeye çalışıyor.

Üçüncü yangın da, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alandı çıkan yangına orman işletme müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Her 3 noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangına İnebolu'nun yanı sıra Küre, Abana, Bozkurt, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Seydiler ilçesinden sevk edilen ekiplerle müdahale ediliyor. - KASTAMONU

Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor
Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor

Doğanyurt, İtfaiye, Fındık, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fındık bahçesinde yakılan anız ormana sıçradı, yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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