Fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika

Fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi öldü

6 saat önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi öldü, System.String[]

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, fındık bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Letran Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Temel Cerrah, fındık bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı.

Bir süre sonra dumandan etkilenen Cerrah, dengesini kaybederek alevlerin üzerine düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Cerrah'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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