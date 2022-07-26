Fındık bahçesindeki kanlı pusunun 4 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Fındık bahçesindeki kanlı pusunun 4 şüphelisi yakalandı

26.07.2022 21:10
Fındık bahçesindeki kanlı pusunun 4 şüphelisi yakalandı

DÜZCE'de 6 gün önce pusu kurarak 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, evlerine girdikleri sırada jandarmanın baskınıyla yakalandı.

DÜZCE'de 6 gün önce pusu kurarak 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, evlerine girdikleri sırada jandarmanın baskınıyla yakalandı. Şüphelilerin, 6 gün boyunca ormanda saklandıkları belirlendi.

Düzce'nin Esentepe köyünde 20 Temmuz günü meydana gelen olayda, Çuhadar ailesinin 4 üyesi, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Gürbüz ailesinin, fındık bahçesinden evlerine dönmelerini beklerken pusuya yattı. Fındık bahçesinden dönen Mithat Gürbüz, oğulları Ali Gürbüz ile Engin Gürbüz ve Engin Gürbüz'ün eşi Selma Gürbüz'ün önünü kesen Çuhadar ailesinin üyeleri, av tüfekleriyle ateş açtı. Mithat ve Selma Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali ve Engin Gürbüz ise yaralandı. Ali Gürbüz de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖYDE ORMANDA SAKLANMIŞLAR

Jandarma, olayın ardından kaçan M.Ç., K.Ç., K.Ç. ve M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Esentepe köyünden hiç çıkmadıkları ve ormanda saklandıkları belirlendi. Jandarma ekipleri ayrıca, Çuhadar ailesine ait evin önünde uzaktan takip yapmaya başladı. Takipte olan jandarma, bugün evlerine girmek isteyen 4 şüpheliyi baskın yaparak yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, yoğun güvenlik tedbirleri alınarak köyden çıkarılıp, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı
Kaynak: DHA

Ali Gürbüz, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık bahçesindeki kanlı pusunun 4 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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