Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişlerdi, jandarma yakaladı - Son Dakika
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Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişlerdi, jandarma yakaladı

06.07.2022 22:09
Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişlerdi, jandarma yakaladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde fındık bahçesine ekilmiş bin 300 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde fındık bahçesine ekilmiş bin 300 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, bin 300 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak ise B.A. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişlerdi, jandarma yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişlerdi, jandarma yakaladı - Son Dakika
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