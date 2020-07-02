Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu, polis ekipleri yaptıkları baskında teker...
Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu, polis ekipleri yaptıkları baskında teker teker söktü Polis 289 adet kenevir ele geçirdiDÜZCE– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fındık bahçesinin içerisine özel olarak yapılmış kenevir...
Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu, polis ekipleri yaptıkları baskında teker teker söktü
Polis 289 adet kenevir ele geçirdi
DÜZCE– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fındık bahçesinin içerisine özel olarak yapılmış kenevir yetiştirilen seraya baskın yaptı. Yapılan baskında ele geçirilen kenevirler tek tek söküldü.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; merkez Sallar Mahallesinde uyuşturucu madde elde etmek için yasa dışı kenevir ekildiği tespit etti. Fındık bahçesi içerisine özel bir şekilde yapılan bölmede yetiştirilen kenevirler tek tek sökülürken 1 şahıs göz altına alındı. Yapılan operasyonda 289 adet kök kenevir bitkisi, bir adet Kuru Sıkı Tabanca ele geçirildi. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:16 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu, polis ekipleri yaptıkları baskında teker... - Son Dakika
Son Dakika 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:56 Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak