Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü - Son Dakika

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ilçe beyaza büründü

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı, kısa sürede ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, çevre illerle birlikte Tunceli için de yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı. Uyarının ardından Çemişgezek ilçesinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika aralıksız yağan fındık büyüklüğündeki dolu, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar dolunun aniden bastırdığını belirterek, büyüklüğünün fındık kadar olduğunu dile getirdi.

Dolu nedeniyle her hangi bir zarar olup olmadığının ise henüz bilinmediği belirtildi.