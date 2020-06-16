Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı - Son Dakika

Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı

Fındık üretimi yapan illerin AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu TBMM'de toplanarak 2020 yılı fındık hasadı öncesi üreticilerin taleplerini ve beklentilerini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı, System.String[]

Fındık üretimi yapan illerin AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu TBMM'de toplanarak 2020 yılı fındık hasadı öncesi üreticilerin taleplerini ve beklentilerini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi.


AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındık üretimi yapılan bölgelerin milletvekilleri olarak, üreticilerimizin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere fındık sezonu öncesi biraraya geldiklerini söyledi. Öztürk, toplantıda ortaya çıkan düşünceleri Tarım ve Orman Bakanına ve hükümete iletmek üzere bir komisyon oluşturulduğunu bildirdi.


Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının hasat öncesi açıklanmasının üreticiyi son derece memnun ettiğini belirten Öztürk "Geçtiğimiz yıl fındık sezonunda uygulanan müdahale fiyatı ve Toprak Mahsulleri Ofisince sürecin iyi yönetilmesi üreticilerimizi ve bölge insanımızı memnun etmiştir. Zamanında ve yerinde müdahale piyasayı olumlu yönde etkilemiş ve etkin bir fındık piyasasının oluşturulmasına TMO katkı sağlamıştır. TMO'nun müdahale alımı yaptığı fındıkları piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde, talebe göre piyasaya arz etmesi sonucu piyasayı yöneten bir model oluşmuştur. Piyasada fındık fiyatları ofis fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Bu da uygulanan sistemin doğru olduğunun ve örnek teşkil etmesi gerektiğinin işareti olmuştur. İnanıyorum ki bundan önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da dünya fındık piyasasında Türkiye'nin kararları etkin olacaktır" dedi.


Yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesinin sektörün tüm paydaşlarına fayda sağladığına dikkat çeken Öztürk "Devletimizin ana rol üstleneceği bir fındık piyasası, fiyatların pozitif yönde oluşmasını sağlayacaktır. İhracat potansiyelimizin ve ülkemize döviz kazandıracak ihracat miktarının artırılması için bu durumun gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Kaldı ki yaşanan Covid-19 süreci iyi analiz edildiğinde, fındık sektörünün kontak kapatmadan döviz kazandırıcı faaliyetlerine devam ettiği ve ülkemiz için ne kadar önemli bir ürün olduğu açıkça görülmektedir. 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecektir. Üreticimizin mağdur olmaması için hükümetimizin gereken adımları atacağına inanıyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Fındık üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

fındık fiyatları, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli         
00:47
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti         
00:31
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu         
00:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı         
00:19
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu 4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu         
23:54
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim         
23:54
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti         
23:49
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu         
23:47
Aleyna Tilki, hakkında çıkan Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi         
23:38
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu         
23:37
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti         
23:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı         
22:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme         
22:56
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü         
22:29
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu         
22:27
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti         
22:10
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık         
22:06
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi         
21:09
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 00:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]