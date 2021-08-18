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Fındık dalda kalmadı - Son Dakika

Fındık dalda kalmadı

18.08.2021 21:16

- Fındık dalda kalmadı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesi sayesinde hem üretici fındığını dalda bırakmadı hem de yeni bir kazanç kapısı doğdu Ordu'da geçen yıl uygulamaya başlanan ve bu yıl da artarak devam eden 'Fındık dalda aklın işçide kalmasın" projesiyle hem bahçe sahipleri hem de...

- Fındık dalda kalmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesi sayesinde hem üretici fındığını dalda bırakmadı hem de yeni bir kazanç kapısı doğdu

ORDU - Ordu'da geçen yıl uygulamaya başlanan ve bu yıl da artarak devam eden 'Fındık dalda aklın işçide kalmasın" projesiyle hem bahçe sahipleri hem de fındık işçileri mağdur olmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında hasat döneminde işçi bulmakta sıkıntı çeken bahçe sahipleri ve işçiler, dijital platformda bir araya geldi. Proje sayesinde hem üretici işçi bularak fındığını dalda bırakmadı hem de yeni bir kazanç kapısı doğdu.

Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, geçen yıl uygulamaya başladıkları projenin bu yıl devam ettiğini belirterek, "Projemiz sayesinde bugün görüyoruz ki yaklaşık 15 milyonluk bir parayı Ordu'da tutmayı başardık. Bu projeyle Korgan'dan Fatsa'ya, Mesudiye'den Ünye'ye bütün vatandaşlarımız buluşuyor ve işçimiz istihdam sağlarken bahçe sahiplerimizin de hayatlarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

"İşçi bulamadım, Büyükşehir'in projesinden yararlandım"

Perşembe ilçesi Alınca Mahallesi'nde yaşayan üretici İbrahim Kaya, fındık hasadı için işçi bulamadığını ancak Ordu Büyükşehir Belediyesinin projesinden yararlanarak bu problemi çözdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesinin yönlendirmesiyle işçilerin bahçeye girdiğini dile getiren üretici Kaya, "Fındık hasadı yapmak için işçi bulamadım. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla Ordu Büyükşehir Belediyemizin bu projesinden yararlandık. Böylece 20-25 işçi bahçemize gelerek hasadımızı gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

"Bu proje sayesinde iş buluyoruz, boş kalmıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin projesi sayesinde iş bulduklarını aktaran İşçi Ahmet Turan Güney, "Projeden oldukça memnunuz. Böyle bir proje başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e teşekkür ederim" dedi.

İşçi Ahmet Turan Güney şöyle konuştu:

"20 gündür fındık hasadı yapıyoruz. Projeden oldukça memnunuz. Böyle bir proje başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi bizi arayarak bahçelere yönlendiriyor. Bu proje sayesinde iş buluyoruz, boş kalmıyoruz."

(MAK-SLH-E)

Fındık dalda kalmadı
Fındık dalda kalmadı
Fındık dalda kalmadı
Fındık dalda kalmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık dalda kalmadı - Son Dakika Ekonomi


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