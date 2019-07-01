Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti
16 dakika önce
Ordu'da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
'da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ordu'nun Kabataş
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık dalına çıkıp başka bir ağacın dalını budamak isteyen Temel Aydın
(68) yere düştü. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Temel Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
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