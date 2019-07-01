Son Dakika Haberleri: Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti

16 dakika önce

Ordu'da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Ordu'da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık dalına çıkıp başka bir ağacın dalını budamak isteyen Temel Aydın (68) yere düştü. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Temel Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
Kabataş, Aydın, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DSP'de 23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular 50 yıl İsveç'te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:31:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]