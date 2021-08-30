Fındık dalını keserken ayağını kesti - Son Dakika

Zonguldak Alaplı İlçesinde fındık dalı keserken bir anlık dalgınlıkla baltayı elinden kaydıran vatandaş ayağını kesti.

Olay, Alaplı İlçesi Kasımlı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, fındık dalını baltayla kesen fındık İşçisi bir anlık dalgınlıkla baltayı ayağına vurarak yaralandı. Olayı gören diğer fındık işçileri 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaplı Devlet hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK