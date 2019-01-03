"Fındık desteği bahçesiyle ilgilenenlere verilsin" önerisi
26 dakika önce
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, "Fındık destekleri verilirken bahçesiyle ilgilenen üreticiler seçilmeli, gurbettekiler değil, sıladakiler tercih edilmeli" dedi.
Karadeniz
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, "Fındık destekleri verilirken bahçesiyle ilgilenen üreticiler seçilmeli, gurbettekiler değil, sıladakiler tercih edilmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:05
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