Fındık destek ödemeleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık destek ödemeleri başladı - Son Dakika

Fındık destek ödemeleri başladı

12 dakika önce

Fındıkta alan bazlı destek ödemelerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığı belirtildi.

Fındık destek ödemeleri başladı, System.String[]

Fındıkta alan bazlı destek ödemelerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığı belirtildi.


Alınan bilgiye göre, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteklemeleri hak edişlerinin üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre aktarıldığı öğrenilirken, diğer devlet bankalarından da herhangi bir komisyon bedeli ödemeden üreticilerin işlem yapabilecekleri belirtildi. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde zorunlu olmadıkça üreticilerin şubeleri kullanmamaları, işlemlerini ATM ve dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeleri istendi.


Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi 0-1-3-5-7-9 olanlar 20 Mart 2020 saat 18: 00'dan sonra, 2 olanlar 27 Mart 2020 saat 18: 00'dan sonra, 4 olanlar 3 Nisan 2020 saat 18: 00'dan sonra, 6-8 olanlar ise 10 Nisan 2020 saat 18: 00'dan itibaren destek paralarını hesaplarından çekebilecekler. - GİRESUN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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