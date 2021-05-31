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Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor

31.05.2021 13:07
Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Ordu'nun "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesinde hasadına başlanan çay, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Ordu'nun "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesinde hasadına başlanan çay, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kentte, fındığın yanında ek gelir için çay üreten çiftçiler, hasada başladı. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren ve hasadı imece usulüyle gerçekleştiren üreticiler, topladıkları ürünü gün sonunda ÇAYKUR'a satıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, hasat yapılan çay bahçesinde AA muhabirine, Ordu denince akla ilk olarak fındık geldiğini ancak kentte fındığın yanında gelir getirici farklı ürünlerin de tarımının yapıldığını, bunların arasında üretimi 1960'lı yıllarda başlayan çayın da bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, Ordu'da sadece Perşembe ilçesine bağlı Ortatepe, İstanbul Boğazı, Tepeköy, Ekinciler ve Anaç mahallelerinde, ruhsatlı yaklaşık 95 dönüm arazide 38 çiftçi tarafından çay tarımı yapıldığını aktardı.

Dekara yaklaşık 1,5 ton çay üretimi olduğunu belirten Yılmaz, geçen yıl 150 ton civarında çay hasadı yapıldığını, bu seneki rekoltenin bu rakamın biraz üstünde beklendiğini söyledi.

Yılmaz, çayın üretildiği alanların ruhsatlı olduğuna, yeni çay alanlarının olabilmesi için ÇAYKUR'dan izin alınması gerektiğine dikkati çekti.

Çayın dekara verimi ve birim fiyatına bakıldığı zaman getirisinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Son açıklanan rakamlarla yaş çayın kilogram fiyatı toplamda 4 lirayı buluyor. Şu an itibarıyla çay üreticisine, dekarda 4 bin lira net getiri sağlıyor. Bu haliyle çay, fındık üreticisine önemli bir ilave katkı sunmaktadır." dedi.

Üretici açıklanan fiyatlardan memnun

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından birinin çay, diğerinin ise fındık olduğunu ifade etti.

Başta Rize olmak üzere Artvin ve Trabzon'da çayın oldukça yaygın üretildiğini aktaran Soydan, bu illerin ardından Ordu'da da çay hasadının başladığını kaydetti.

Soydan, Perşembe ilçesinin yaklaşık 500 rakımlı arazilerinde çay yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, uzun yıllardır çay dikim alanlarını koruyan üreticileri tebrik etti.

Üreticilerin açıklanan yaş çay alım fiyatından memnun olduğunu dile getiren Soydan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taban fiyat üreticilerimizi memnun etmiştir. Ayrıca diğer illerdeki çay üreticileri nasıl devletin verdiği desteklerden yararlanıyorsa Ordulu üreticiler de bu desteklerden aynı şekilde yararlanıyor." diye konuştu.

Soydan, üreticilerin çay dikim alanlarının genişlemesini talep ettiklerini aktararak, "İnşallah bundan sonraki süreçte çay dikim alanlarını genişleterek bu damak tadını daha fazla ortaya koyarız. Burada vatandaşlarımız hevesli." dedi.

Üretici Sezai Aydın da çay üretiminin kendilerine ek gelir getirdiğine değinerek, açıklanan yaş çay taban fiyatından memnun olduklarını ifade etti.

Mustafa Keskin ise çayın, fındığın yanında kendilerine ciddi gelir getirdiğine dikkati çekerek, yeni dikim alanları için kendilerine izin verilmesini istedi.

Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor
Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor
Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor
Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor
Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor

Perşembe, Fındık, Ordu, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık diyarı Ordu'da hasadına başlanan çay, üreticilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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